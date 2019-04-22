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Зеленський найближчими днями назве майбутніх топ-чиновників

Новини » Політика    22.04.2019 - 09:41
Зеленський найближчими днями назве майбутніх топ-чиновників
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський назве імена ключових чиновників на великій прес-конференції

В найближчі тижні після президентських виборів 2019 Володимир Зеленський назве прізвища майбутніх топ-чиновників. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дали зелене світло: як країна обирала президента".

Зазначимо, на брифінгу після публікації результатів екзит-полів Зеленський в черговий раз відмовився назвати імена людей, яких він буде пропонувати на ключові посади за президентською квотою. У той же час представники його штабу пообіцяли, що це відбудеться найближчим часом на прес-конференції вже новообраного президента.

Джерела РБК-Україна підтверджують, що в найближчий тиждень-два хоча б якісь прізвища майбутніх топ-чиновників будуть названі. Цих призначень, за інформацією видання, дуже чекають, зокрема, в посольствах західних країн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський планує скоротити адміністрацію президента.

Крім того, він оголосив про намір звільнити генпрокурора Юрія Луценка і назвав його представником старої команди.

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