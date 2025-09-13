Це має посіяти страх: РФ розносить новий фейк про гарантії безпеки для України

Російська пропаганда поширює фейки про "страх окупації" та "антифашистські підпілля", щоб посіяти недовіру українців до західних партнерів і зірвати міжнародні угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

Російські пропагандистські ресурси продовжують кампанію з дискредитації відносин України із західними партнерами. За даними Центру протидії дезінформації, їхня мета - посіяти сумніви та недовіру серед громадян і військових.

Останніми тижнями в мережі активно поширюються повідомлення про нібито існуючий страх перед розміщенням сил стримування західних країн. Пропагандисти представляють це як "реальну окупацію" території, стверджуючи, що такі настрої широко поширені в окремих областях України.

Як докази згадуються вигадані групи на кшталт "антифашистського підпілля Херсонщини", або посилання на джерела зовсім відсутні.

ЦПД підкреслює: жодних підтверджених даних про подібні страхи немає. Дезінформаційні кампанії спрямовані на підрив довіри до західної підтримки, зрив міжнародних угод про безпеку та ускладнення дипломатичних зусиль із врегулювання конфлікту.

Експерти зазначають, що поширення подібних наративів може послабити суспільну довіру до союзників, створити напруженість усередині країни та негативно вплинути на стратегічні рішення української влади.