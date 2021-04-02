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Зеленский и Байден провели первый разговор на фоне обострения на Донбассе

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 17:59
Зеленский и Байден провели первый разговор на фоне обострения на Донбассе Фото: Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Джо Байден провели первый телефонный разговор. Беседа двух лидеров состоялась на фоне обострения на Донбассе и наращивания российских войска у границы Украины.

Об этом сообщает источник РБК-Украина в Офисе президента.

Главы государств обсудили ситуацию на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом откладывает телефонный разговор с Зеленским, ожидая от президента Украины больших усилий в борьбе с коррупцией и ряда реформ.

Как объяснил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, разговор должен быть прикреплен действиями со стороны Украины.

Кроме того, в посольстве США в Украине заявляли, что Белый дом не выдвигал украинскому президенту условия для того, чтобы состоялся телефонный разговор с Джо Байденом. При этом в Соединенных Штатах отмечали, что такой разговор обязательно состоится.

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