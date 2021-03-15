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Администрация Байдена откладывает разговор с Зеленский из-за ряда ожиданий, - WP

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 15 марта 2021 00:01
Администрация Байдена откладывает разговор с Зеленский из-за ряда ожиданий, - WP Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация нового президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с Владимиром Зеленским, ожидая от президента Украины больших усилий в борьбе с коррупцией и ряда реформ. Это жизненно важно для стабилизации экономики и сохранения независимости Украины от РФ.

Об этом говорится в публикации The Washington Post.

Издание напоминает, что в прошлом месяце в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен "подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства закона и экономических реформ".

"Зеленский, бывший актер и политический неофит, был избран в 2019 году, пообещав бороться с олигархами, нечестными судьями и мафиозными сетями, которые существуют в Украине с момента обретения ею независимости от СССР. Но в прошлом году он отступил, уволив реформаторов из правительства и председателя центрального банка, затормозив судебные реформы и меры против олигархов", - говорится в статье.

Также отмечается, что на прошлой неделе администрация США ввела санкции против олигарха Игоря Коломойского, "посылая недвусмысленный месседж относительно своих ожиданий".

The Washington Post считает, что Зеленский "пытается ответить Байдену". В частности, упоминаются санкции СНБО против трех телеканалов, связанных с пророссийским олигархом Виктором Медведчуком, попытка провести судебную реформу через парламент и уголовные дела против бывших руководителей "ПриватБанка".

Впрочем, пишет американское издание, президент Украины должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе. В частности, настаивать на судебной реформе, восстановить независимость Нацбанка, исключить любые попытки ослабить НАБУ, а также недвусмысленно порвать с Коломойским и поддержать уголовные обвинения против него.

"Господин Зеленский имеет возможность наладить партнерство с господином Байденом, которое может решающим образом содействовать попытке Украине освободиться от России и присоединиться к демократическому Западу", - подытоживает The Washington Post.

Напомним, ранее США ввели санкции против Коломойского, обвинив его в коррупционных преступлениях во время его работы на посту главы Днепропетровской ОГА. Также сообщалось, что ему и членам его семьи запретили въезд в США.

На американские санкции против Коломойского отреагировал Офис президента Украины, поблагодарив за помощь в борьбе с олигархами.

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