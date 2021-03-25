ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Госдепе США объяснили, почем до сих пор не состоялся разговор Байдена с Зеленским

Новина українською → США, Четверг 25 марта 2021 10:50
В Госдепе США объяснили, почем до сих пор не состоялся разговор Байдена с Зеленским Фото: Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Джо Байден до сих пор не провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за того, что "звонок должен быть прикреплен действиями". При этом в США ожидают, что такой разговор состоится в ближайшее время.

Об этом в интервью "Голос Америки" сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями... Это вопросы, который стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха... Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - сказал Кент.

Ранее Washington Post сообщал, что администрация Байдена откладывает его телефонный разговор с Зеленским, ожидая от президента Украины больших усилий в борьбе с коррупцией и ряда реформ.

Также сообщалось, что в посольстве США в Украине заявили, что администрация Байдена не выдвигала Зеленскому условия для того, чтобы состоялся телефонный разговор с Байденом. При этом в США отметили, что такой разговор обязательно состоится.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Джозеф Байден телефонный разговор
NEWS
Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра
Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра
DAILY
Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"