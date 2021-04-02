Байден сегодня впервые поговорит с Зеленским, - Politico

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 2 апреля, проведут телефонный разговор. Это будет первая беседа лидеров государств с тех пор, как Байден вступил в должность.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника.

По словам источника издания, украинские официальные лица настаивали на звонке между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель. В частности, во время недавнего звонка между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Байдена откладывает телефонный разговор с Зеленским, ожидая от президента Украины больших усилий в борьбе с коррупцией и ряда реформ.

Как пояснил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, разговор должен быть прикреплен действиями со стороны Украины.

Кроме того, в посольстве США в Украине заявили, что Белый дом не выдвигал Зеленскому условия для того, чтобы состоялся телефонный разговор с Байденом. При этом в США отметили, что такой разговор обязательно состоится.