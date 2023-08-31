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Зеленський про "бавовну" на території РФ: дає відчуття справедливості

Четвер 31 серпня 2023 20:09
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Зеленський про "бавовну" на території РФ: дає відчуття справедливості Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На території Росії щодня з'являються новини про випадки "бавовни". Це дає українцям відчуття справедливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

"Щодня є новини про чергову "бавовну" десь там, на території агресора. Різні випадки. Іноді вони дуже гучні, іноді менш гучні", - йдеться у заяві.

За словами президента, всі ці випадки дають трохи більше відчуття справедливості. Бо війна з її наслідками повертається назад - повертається до агресора.

"І коли гілочки бавовни стоять тут, у Києві, у кримськотатарських кафе, це символізує якраз таке задоволення від відчуття справедливості", - додав Зеленський.

Вибухи та інші події на території РФ

В ніч на 30 серпня Україна атакувала безпілотниками одразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром в Пскові, де, за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

Нещодавно вночі було гучно в Курську. Місцеві жителі, що також нібито чули автоматні черги. Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що причиною вибухів стала атака на військовий аеродром.

Одна з наймасштабніших атак на Москву відбулася в ніч на 30 липня. Тоді дрони влучили в елітний комплекс "Москва-сіті". Була пошкоджена так звана "міністерська вежа". Там розміщені офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

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