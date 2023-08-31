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Зеленский о "бавовне" на территории РФ: дает ощущение справедливости

Четверг 31 августа 2023 20:09
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Зеленский о "бавовне" на территории РФ: дает ощущение справедливости Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На территории России ежедневно появляются новости о случаях "бавовны". Это дает украинцам ощущение справедливости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Ежедневно есть новости об очередной "бавовне" где-то там, на территории агрессора. Разные случаи. Иногда они очень громкие, иногда менее громкие", - говорится в заявлении.

По словам президента, все эти случаи дают немного большее ощущение справедливости. Потому что война с ее последствиями возвращается обратно - возвращается к агрессору.

"И когда веточки хлопка стоят здесь, в Киеве, в крымскотатарских кафе, это символизирует как раз такое удовольствие от ощущения справедливости", - добавил Зеленский.

Взрывы и прочие события на территории РФ

В ночь на 30 августа Украина атаковала беспилотниками сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

Недавно ночью было шумно в Курске. Местные жители, также якобы слышавшие автоматные очереди. Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что причиной взрывов стала атака на военный аэродром.

Одна из самых масштабных атак на Москву произошла в ночь на 30 июля. Тогда дроны попали в элитный комплекс "Москва-сити". Была повреждена так называемая министерская башня. Там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

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