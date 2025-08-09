Зеленський не бачить зрушень в позиції РФ: нав'язують "обмін" територій без гарантій

Україна не бачить зрушень у позиції російської сторони. Москва нав'язує ідею "обміну" українськими територіями без жодних гарантій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Відповідну заяву глава держави зробив після розмови прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Зеленський наголосив, що цими днями активність дипломатії надвисока. Втім зрушень у російській позиції немає.
"Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни", - заявив він.
Зеленський підкреслив, що всі кроки мають наближати до завершення війни, а не до її реконфігурації, а спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку.
"Обговорили також із Метте нашу роботу заради вступу у Євросоюз, результати на цьому шляху України та Молдови. Однаково бачимо необхідність справедливого підходу й виконання зобовʼязань як для України, так і для Молдови разом", - додав президент.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про можливість так званого "обміну" територіями між Україною та Росією, а також повернення частини українських земель.
"Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін", - сказав Трамп.
Він також оголосив дату та місце своєї зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці.
Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість територіальних поступок. Він нагадав, що територіальне питання є в Конституції, а Україна не буде віддавати свої території окупантам.