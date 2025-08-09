UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Зеленський не бачить зрушень в позиції РФ: нав'язують "обмін" територій без гарантій

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не бачить зрушень у позиції російської сторони. Москва нав'язує ідею "обміну" українськими територіями без жодних гарантій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Відповідну заяву глава держави зробив після розмови прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Зеленський наголосив, що цими днями активність дипломатії надвисока. Втім зрушень у російській позиції немає.

"Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що всі кроки мають наближати до завершення війни, а не до її реконфігурації, а спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку.

"Обговорили також із Метте нашу роботу заради вступу у Євросоюз, результати на цьому шляху України та Молдови. Однаково бачимо необхідність справедливого підходу й виконання зобовʼязань як для України, так і для Молдови разом", - додав президент.

 

Трамп допустив обмін територіями

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про можливість так званого "обміну" територіями між Україною та Росією, а також повернення частини українських земель.

"Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін", - сказав Трамп.

Він також оголосив дату та місце своєї зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці.

Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість територіальних поступок. Він нагадав, що територіальне питання є в Конституції, а Україна не буде віддавати свої території окупантам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяУкраїнаМирні переговориЗустріч Трампа та Путіна