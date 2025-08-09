Зеленський не бачить зрушень в позиції РФ: нав'язують "обмін" територій без гарантій

Відповідну заяву глава держави зробив після розмови прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Зеленський наголосив, що цими днями активність дипломатії надвисока. Втім зрушень у російській позиції немає.

"Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що всі кроки мають наближати до завершення війни, а не до її реконфігурації, а спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку.

"Обговорили також із Метте нашу роботу заради вступу у Євросоюз, результати на цьому шляху України та Молдови. Однаково бачимо необхідність справедливого підходу й виконання зобовʼязань як для України, так і для Молдови разом", - додав президент.