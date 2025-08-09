Зеленский не видит сдвигов в позиции РФ: навязывают "обмен" территорий без гарантий

Украина не видит сдвигов в позиции российской стороны. Москва навязывает идею "обмена" украинскими территориями без каких-либо гарантий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Соответствующее заявление глава государства сделал после разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Зеленский отметил, что в эти дни активность дипломатии сверхвысокая. Впрочем, сдвигов в российской позиции нет.
"Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны", - заявил он.
Зеленский подчеркнул, что все шаги должны приближать к завершению войны, а не к ее реконфигурации, а совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность.
"Обсудили также с Метте нашу работу ради вступления в Евросоюз, результаты на этом пути Украины и Молдовы. Одинаково видим необходимость справедливого подхода и выполнения обязательств как для Украины, так и для Молдовы вместе", - добавил президент.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о возможности так называемого "обмена" территориями между Украиной и Россией, а также возвращения части украинских земель.
"Мы собираемся сделать некоторый обмен территориями. Будет определенный обмен территориями в пользу обеих сторон", - сказал Трамп.
Он также объявил дату и место своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность территориальных уступок. Он напомнил, что территориальный вопрос есть в Конституции, а Украина не будет отдавать свои территории оккупантам.