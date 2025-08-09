RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Зеленский не видит сдвигов в позиции РФ: навязывают "обмен" территорий без гарантий

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не видит сдвигов в позиции российской стороны. Москва навязывает идею "обмена" украинскими территориями без каких-либо гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Соответствующее заявление глава государства сделал после разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Зеленский отметил, что в эти дни активность дипломатии сверхвысокая. Впрочем, сдвигов в российской позиции нет.

"Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что все шаги должны приближать к завершению войны, а не к ее реконфигурации, а совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность.

"Обсудили также с Метте нашу работу ради вступления в Евросоюз, результаты на этом пути Украины и Молдовы. Одинаково видим необходимость справедливого подхода и выполнения обязательств как для Украины, так и для Молдовы вместе", - добавил президент.

 

Трамп допустил обмен территориями

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о возможности так называемого "обмена" территориями между Украиной и Россией, а также возвращения части украинских земель.

"Мы собираемся сделать некоторый обмен территориями. Будет определенный обмен территориями в пользу обеих сторон", - сказал Трамп.

Он также объявил дату и место своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность территориальных уступок. Он напомнил, что территориальный вопрос есть в Конституции, а Украина не будет отдавать свои территории оккупантам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраинаМирные переговорыВстреча Трампа и Путина