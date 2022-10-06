Зеленський до Австралії: Прошу вплинути на підтримку нашої резолюції в Генасамблеї ООН

Це президент сказав під час звернення до австралійських урядовців, політологів, експертів та науковців, які спеціалізуються на питаннях геополітики та глобальної безпеки у провідному незалежному аналітичному центрі Австралії - Інституті Лоуі.

"Маємо зараз спрямувати наші спільні можливості так, щоб зробити голосування на Генасамблеї ООН за цю резолюцію максимально однозначним. І я прошу вас, прошу Австралію застосувати увесь свій вплив, щоб переконати якнайбільше держав не залишитись нейтральними і проголосувати "ЗА". За міжнародне право і проти російської анексії", - сказав президент.