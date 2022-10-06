ua ru
Чт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський до Австралії: Прошу вплинути на підтримку нашої резолюції в Генасамблеї ООН

Новость на русском →
Четвер 06 жовтня 2022 15:23
Зеленський до Австралії: Прошу вплинути на підтримку нашої резолюції в Генасамблеї ООН Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна закликає Австралію застосувати весь свій вплив підтримку нашої резолюції в Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

Це президент сказав під час звернення до австралійських урядовців, політологів, експертів та науковців, які спеціалізуються на питаннях геополітики та глобальної безпеки у провідному незалежному аналітичному центрі Австралії - Інституті Лоуі.

"Маємо зараз спрямувати наші спільні можливості так, щоб зробити голосування на Генасамблеї ООН за цю резолюцію максимально однозначним. І я прошу вас, прошу Австралію застосувати увесь свій вплив, щоб переконати якнайбільше держав не залишитись нейтральними і проголосувати "ЗА". За міжнародне право і проти російської анексії", - сказав президент.

Нагадаємо, що Росія хоче таємне голосування на Генасамблеї ООН із засудження анексії.

Раніше, Росія наклала вето на резолюцію в Раді безпеки ООН із засудженням та невизнанням псевдореферендумів та анексії українських територій.

Також Зеленський закликав підтримати резолюцію про репарації від Росії на Генасамблеї ООН.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Австралия
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів: названо нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів: названо нові втрати Росії
DAILY
Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя