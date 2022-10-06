Зеленський до Австралії: Прошу вплинути на підтримку нашої резолюції в Генасамблеї ООН
Україна закликає Австралію застосувати весь свій вплив підтримку нашої резолюції в Генасамблеї ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.
Це президент сказав під час звернення до австралійських урядовців, політологів, експертів та науковців, які спеціалізуються на питаннях геополітики та глобальної безпеки у провідному незалежному аналітичному центрі Австралії - Інституті Лоуі.
"Маємо зараз спрямувати наші спільні можливості так, щоб зробити голосування на Генасамблеї ООН за цю резолюцію максимально однозначним. І я прошу вас, прошу Австралію застосувати увесь свій вплив, щоб переконати якнайбільше держав не залишитись нейтральними і проголосувати "ЗА". За міжнародне право і проти російської анексії", - сказав президент.
Нагадаємо, що Росія хоче таємне голосування на Генасамблеї ООН із засудження анексії.
Раніше, Росія наклала вето на резолюцію в Раді безпеки ООН із засудженням та невизнанням псевдореферендумів та анексії українських територій.
Також Зеленський закликав підтримати резолюцію про репарації від Росії на Генасамблеї ООН.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.