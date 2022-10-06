Зеленский к Австралии: Прошу повлиять на поддержку нашей резолюции в Генассамблее ООН
Украина призывает Австралию применить все свое влияние на поддержку нашей резолюции в Генассамблее ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.
Это президент сказал во время обращения к австралийским чиновникам, политологам, экспертам и ученым, специализирующимся на вопросах геополитики и глобальной безопасности в ведущем независимом аналитическом центре Австралии - Институте Лоуи.
"Должны сейчас направить наши общие возможности так, чтобы сделать голосование на Генассамблее ООН за эту резолюцию максимально однозначным. И я прошу вас, прошу Австралию применить все свое влияние, чтобы убедить как можно больше государств не остаться нейтральными и проголосовать "ЗА". За международное право и против российской аннексии", - сказал президент.
Напомним, что Россия хочет тайное голосование на Генассамблее ООН по осуждению аннексии.
Ранее Россия наложила вето на резолюцию в Совбезе ООН с осуждением и непризнанием псевдореферендумов и аннексии украинских территорий.
Также Зеленский призвал поддержать резолюцию о репарациях от России на Генассамблее ООН.
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