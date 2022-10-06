Зеленский к Австралии: Прошу повлиять на поддержку нашей резолюции в Генассамблее ООН

Это президент сказал во время обращения к австралийским чиновникам, политологам, экспертам и ученым, специализирующимся на вопросах геополитики и глобальной безопасности в ведущем независимом аналитическом центре Австралии - Институте Лоуи.

"Должны сейчас направить наши общие возможности так, чтобы сделать голосование на Генассамблее ООН за эту резолюцию максимально однозначным. И я прошу вас, прошу Австралию применить все свое влияние, чтобы убедить как можно больше государств не остаться нейтральными и проголосовать "ЗА". За международное право и против российской аннексии", - сказал президент.