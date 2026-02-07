Такого не робили навіть терористи: Зеленський про атаки на АЕС

Президент Володимир Зеленський заявив, сьогоднішній обстріл України Росією мав рівень ударів, якого не дозволяв собі жоден терорист у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
Він поінформував, що в ніч на 7 лютого росіяни били в тому числі по об'єктах, від яких залежать робота атомних станцій. Це у свою чергу становить загрозу не тільки для України, але й для Європи.
"Сьогодні блоки наших українських атомних станцій зменшили генерацію, один блок автоматично відключився. Це такий рівень ударів, якого жоден терорист у світі собі не дозволяв", - наголосив Зеленський.
Резюмуючи президент додав, що Росія повинна відчувати відповіді від усього світу, від усіх тих, кого справді цікавить небезпека.
Окрім того, Москва має демонструвати, що для неї мають значення не тільки такі удари та війна, але й переговори, які тривають і які мають дати результат.
Нагадаємо, в ніч на 7 лютого росіяни знову атакували Україну, застосувавши близько 400 дронів і 40 ракет різних типів.
Вранці в Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ворог запускав ракети "Циркон", Х-101 і “Калібри”, а серед дронів - близько 250 це "Шахеди". Станом на 10:30 сили ППО збили 406 цілей - 24 ракети і 382 безпілотника.
При цьому було зафіксовано влучання 13 ракет і 21 ударного дрона на 19 локаціях, і падіння уламків БПЛА ще в трьох місцях. Основними напрямками удару стали Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька області.
За словами Зеленського, основною ціллю ворога була енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. У зв'язку з таким ударом по енергетиці в більшості регіонів країни ввели аварійні відключення світла.
За даними уряду, під удар потрапили підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України, а також Бурштинська і Добротворська ТЕС.
До слова, мер Бурштина Василь Андрієшин кілька годин тому повідомив, що Бурштинська теплоелектростанція після атаки РФ зупинила роботу. Об'єкт отримав серйозні пошкодження.
Детальніше про наслідки атаки РФ по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.