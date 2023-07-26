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Зеленський про атаку РФ: є кілька влучань, але зухвалість окупантів вдалося знищити

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Київ, Середа 26 липня 2023 22:18
Зеленський про атаку РФ: є кілька влучань, але зухвалість окупантів вдалося знищити Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок російської масованої атаки сьогодні, 26 липня, ввечері є кілька влучань. Але дуже важливо, що зухвалість окупантів вдалося знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що сьогодні день, який варто завершити особливою подякою всім воїнам протиповітряної оборони за кожну збиту російську ракету.

Зеленський нагадав, що, за попередніми звітами, лише під час сьогоднішньої російської спроби удару було знищено понад 30 ракет, що є абсолютною більшістю.

"Є кілька влучань, є і падіння уламків ракет. Але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити. ППО - молодці", - наголосив президент.

Він додав, що влада щодня працює для того, щоб у воїнів було більше можливостей для захисту України від таких атак росіян.

Масована атака росіян

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, увечері у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Її причиною був пуск російських ракет з 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Після цього росіяни для атаки також задіяли гіперзвукові ракети "Кинжал", які запустили за допомогою винищувачів МіГ-31К.

Як пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ціллю атаки росіян став район Старокостянтинова Хмельницької області.

Силам протиповітряної оборони під час атаки ворога вдалося збити 36 крилатих ракет, серед яких 3 ракети "Калібр" та 33 ракети Х-101/Х-555.

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