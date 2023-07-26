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Ракетна атака росіян: у Повітряних силах назвали ціль окупантів

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Середа 26 липня 2023 20:14
Ракетна атака росіян: у Повітряних силах назвали ціль окупантів Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ (mil.in.ua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 26 липня, за допомогою ракет намагалися атакувати район Старокостянтинова Хмельницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, ракети, які випустили російські літаки Ту-95МС, спочатку залетіли в Україну з південно-східного напрямку, далі рухалися у бік Дніпра. Потім вони змінили курс у бік Кропивницької області, рухалися у напрямку перехрестя Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

Після цього ворожі ракети вже фіксували у Тернопільскій області, звідти вони попрямували у бік Львівської області.

"У Львівській області розгорнулися на 180 градусів і врешті-решт були направлені до Хмельницької області у район Старокостянтинова", - зазначив Ігнат.

Він додав, що робота протиповітряної оборони проходила у різних напрямках. Вже є інформація про знищення крилатих ракет у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Масштабна тривога в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, увечері в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з тим, що росіяни запустили ракети за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Пізніше ворог для атаки також використав і гіперзвукові ракети "Кинжал", які він запускав з винищувачів МІГ-31К.

У мережі писали про те, що у Хмельницькій області під час атаки ворога пролунали вибухи. Хмельницька ОВА повідомляла про роботу систем протиповітряної оборони.

Про наслідки ворожої атаки офіційної інформації поки немає.

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