Зеленский об атаке РФ: есть несколько попаданий, но дерзость оккупантов удалось уничтожить

В результате российской массированной атаки сегодня, 26 июля, вечером есть несколько попаданий. Но очень важно, что дерзость оккупантов удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что сегодня день, который стоит завершить особенной благодарностью всем воинам противовоздушной обороны за каждую сбитую российскую ракету.

Зеленский напомнил, что по предварительным отчетам, только во время сегодняшней российской попытки удара было уничтожено более 30 ракет, что является абсолютным большинством.

"Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО - молодцы", - подчеркнул президент.

Он добавил, что власти каждый день работают для того, чтобы у воинов было больше возможностей для защиты Украины от таких атак россиян.

Массированная атака россиян

Напомним, сегодня, 26 июля, вечером в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной был пуск российских ракет из 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

После этого россияне для атаки также задействовали и гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые запустили при помощи истребителей МиГ-31К.

Как объяснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, целью атаки россиян стал район Староконстантинова Хмельницкой области.

Силам противовоздушной обороны во время атаки врага удалось сбить 36 крылатых ракет, среди которых 3 ракеты "Калибр" и 33 ракеты Х-101/Х-555.