Зеленський про атаку РФ: була жорстка розмова, вогневі групи ППО посилять

В Україні у низці областей буде значно посилено мобільні вогневі групи. Це потрібно, щоб захистити їх від терору, який РФ влаштовує за допомогою "Шахедів" та інших дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради 7 лютого.
Зеленський зазначив, що заслухав доповіді з усіх регіонів після чергової масованої атаки російського режиму. Окупанти серед іншого застосували понад 400 дронів, більшість з яких були саме "Шахедами".
"Є, на жаль, значні ушкодження обʼєктів енергетики, і це вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні: значні відключення", - повідомив він.
Зеленський також підтвердив, що була жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп, які збивають російські дрони. Компоненту МВГ планується значно посилити, відповідні завдання вже є.
"Найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей", - зазначив він.
Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 7 лютого вчергове масовано атакували Україну. Росіяни вдарили понад 400 дронами і близько 40 ракетами різних типів, ППО знищила більшість цілей.
Основною основною ціллю ворога була енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що російські удари були спрямовані по підстанціях та повітряних лініях напругою 750 кВ і 330 кВ, які є ключовими елементами української енергомережі.
Внаслідок терактів українські атомні електростанції тимчасово зменшили генерацію, а Україна терміново звернулася по допомогу до Польщі. Ситуація в енергомережі залишається важкою.
