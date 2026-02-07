Зеленський про атаку РФ: була жорстка розмова, вогневі групи ППО посилять

Зеленський зазначив, що заслухав доповіді з усіх регіонів після чергової масованої атаки російського режиму. Окупанти серед іншого застосували понад 400 дронів, більшість з яких були саме "Шахедами".

"Є, на жаль, значні ушкодження обʼєктів енергетики, і це вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні: значні відключення", - повідомив він.

Зеленський також підтвердив, що була жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп, які збивають російські дрони. Компоненту МВГ планується значно посилити, відповідні завдання вже є.

"Найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей", - зазначив він.