Зеленський анонсував зустріч з Трампом: багато може вирішитися до Нового року

Мирний план США

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання.

Вчора, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.

У США заявили, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.

Тим часом, як стало відомо ЗМІ, Росія вимагатиме змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.