Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года

Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

По словам президента, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о своих очередных контактах с американской стороной.

"Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне - с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до Нового года", - сообщил Зеленский.

 

Мирный план США

Напомним, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения. Большинство моментов удалось согласовать, но самой тяжелой темой остается территориальный вопрос.

Вчера, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана.

В США заявили, что урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира вполне возможно в течение следующих 90 дней. Администрация президента США Дональда Трампа планирует давить на обе стороны - на Россию и Украину.

Между тем, как стало известно СМИ, Россия будет требовать изменений в последней версии мирного плана США для завершения войны в Украине. В частности, Кремль хочет больше ограничений по ВСУ, а также решения вопросов относительно санкций и своих замороженных активов.

