Зеленський анонсував збільшення стипендій для "абсолютно всіх студентів"

"Ми домовилися з прем'єр-міністром (Юлією Свириденко - ред.) і з міністром фінансів (Сергієм Марченком - ред.), щоб з наступного року опрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, він розраховує, що наступного року на це закладуть необхідні кошти.

При цьому наразі Україна збільшуватиме підтримку для всіх, хто має "значні результати в навчанні".

"Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати до досягнення великих результатів", - уточнив президент.