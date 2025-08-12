RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Зеленский анонсировал увеличение стипендий для "абсолютно всех студентов"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине планируют повысить стипендии для всех студентов. Такое решение может вступить в силу уже в следующем году.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Украинского молодежного форума "2025: Молодь Тут!", сообщает РБК-Украина.

"Мы договорились с премьер-министром (Юлией Свириденко - ред.) и с министром финансов (Сергеем Марченко - ред.), чтобы со следующего года проработать увеличение стипендий абсолютно для всех студентов. Это то, что давно не делали", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, он рассчитывает, что в следующем году на это заложат необходимые средства. 

При этом сейчас Украина будет увеличивать поддержку для всех, у кого есть "значительные результаты в учебе". 

"Мы продолжаем соответствующие программы, будем поощрять к достижению больших результатов", - уточнил президент. 

Новые президентские стипендии

Напомним, с 1 сентября в Украине вырастут академические стипендии президента для учащихся студентов и аспирантов.

Повышение стипендий предусматривает постановление Кабмина. В частности, президентская стипендия для аспирантов вырастет до 23 700 гривен.

Стоит заметить, что по состоянию на сегодня Академическая стипендия в Украине составляет около 2100 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленскийстипендии