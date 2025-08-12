Зеленский анонсировал увеличение стипендий для "абсолютно всех студентов"

"Мы договорились с премьер-министром (Юлией Свириденко - ред.) и с министром финансов (Сергеем Марченко - ред.), чтобы со следующего года проработать увеличение стипендий абсолютно для всех студентов. Это то, что давно не делали", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, он рассчитывает, что в следующем году на это заложат необходимые средства.

При этом сейчас Украина будет увеличивать поддержку для всех, у кого есть "значительные результаты в учебе".

"Мы продолжаем соответствующие программы, будем поощрять к достижению больших результатов", - уточнил президент.