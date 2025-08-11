З 1 вересня в Україні зростуть президентські стипендії: кому і скільки платитимуть
З 1 вересня 2025 року в Україні зростуть академічні стипендії президента. Уряд ухвалив зміни до постанови Кабміну №1047, які передбачають підвищення розмірів президентських стипендій для учнів, студентів і аспірантів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка.
Нові суми з 1 вересня 2025 року:
- учні професійно-технічних закладів - 6320 гривень;
- студенти коледжів і технікумів - 7600 гривень;
- студенти вищих навчальних закладів - 10 000 гривень;
- аспіранти - 23 700 гривень.
Гончаренко наголошує, що це стосується лише президентських академічних стипендій, а не всіх видів стипендій. Водночас, нардеп заявляє, що потрібно також підвищувати розмір звичайних академічних та соціальних стипендій, які отримує більшість студентів.
Раніше РБК-Україна писало, що зараз академічна стипендія становить близько 2100 гривень, підвищена - до 3000 гривень, що є недостатнім. У Верховній Раді розглядають законопроект про запровадження національних стипендій, які відповідатимуть мінімальній зарплаті і будуть призначені найуспішнішим студентам. Також планується збільшення стипендій для студентів на держзамовленні.
Також ми розповідали, що фонд Конрада Аденауера відкрив набір на стипендії Sur-Place 2025/2026 для українських студентів з високою успішністю та активною громадською позицією. Розмір виплат - 180 євро на місяць, подача документів - до 17 серпня 2025 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram