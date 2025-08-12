Зеленський анонсував збільшення стипендій для "абсолютно всіх студентів"
В Україні планують підвищити стипендії для всіх студентів. Таке рішення може набути чинності вже наступного року.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Українського молодіжного форуму "2025: Молодь Тут!", повідомляє РБК-Україна.
"Ми домовилися з прем'єр-міністром (Юлією Свириденко - ред.) і з міністром фінансів (Сергієм Марченком - ред.), щоб з наступного року опрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, він розраховує, що наступного року на це закладуть необхідні кошти.
При цьому наразі Україна збільшуватиме підтримку для всіх, хто має "значні результати в навчанні".
"Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати до досягнення великих результатів", - уточнив президент.
Нові президентські стипендії
Нагадаємо, з 1 вересня в Україні зростуть академічні стипендії президента для учнів студентів та аспірантів.
Підвищення стипендій передбачає постанова Кабміну. Зокрема, президентська стипендія для аспірантів зросте до 23 700 гривень.
Варто зауважити, що станом на сьогодні Академічна стипендія в Україні становить близько 2100 гривень.