Зеленский анонсировал увеличение стипендий для "абсолютно всех студентов"

Львов, Вторник 12 августа 2025 18:31
UA EN RU
Зеленский анонсировал увеличение стипендий для "абсолютно всех студентов" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине планируют повысить стипендии для всех студентов. Такое решение может вступить в силу уже в следующем году.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Украинского молодежного форума "2025: Молодь Тут!", сообщает РБК-Украина.

"Мы договорились с премьер-министром (Юлией Свириденко - ред.) и с министром финансов (Сергеем Марченко - ред.), чтобы со следующего года проработать увеличение стипендий абсолютно для всех студентов. Это то, что давно не делали", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, он рассчитывает, что в следующем году на это заложат необходимые средства.

При этом сейчас Украина будет увеличивать поддержку для всех, у кого есть "значительные результаты в учебе".

"Мы продолжаем соответствующие программы, будем поощрять к достижению больших результатов", - уточнил президент.

Новые президентские стипендии

Напомним, с 1 сентября в Украине вырастут академические стипендии президента для учащихся студентов и аспирантов.

Повышение стипендий предусматривает постановление Кабмина. В частности, президентская стипендия для аспирантов вырастет до 23 700 гривен.

Стоит заметить, что по состоянию на сегодня Академическая стипендия в Украине составляет около 2100 гривен.

Владимир Зеленский стипендии
