Зеленський анонсував термінову зустріч у вузькому колі щодо контингенту: хто приїде до України

Зі слів Зеленського, було домовлено терміново провести зустріч в Україні. Зустріч планується у вузькому колі представників генштабів основних країн.

"Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло - Франція, Британія і Україна точно будуть", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що ці країни вже створили "трикутник" у питанні безпеки для України.

"Це, скажімо так, такий трикутник в цьому питання. Ми покажемо нашу інфраструктуру, пропрацюємо наше спільне бачення. Ми домовилися, що після цього одразу буде зустріч вже не на рівні військових, а зустріч на рівні радників з національної безпеки. І продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки", - додав він.