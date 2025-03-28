Зеленський анонсував термінову зустріч у вузькому колі щодо контингенту: хто приїде до України
У Києві пройде термінова зустріч у вузькому колі. Вона покликана обговорити низку питань з безпеки в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час брифінгу.
Зі слів Зеленського, було домовлено терміново провести зустріч в Україні. Зустріч планується у вузькому колі представників генштабів основних країн.
"Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло - Франція, Британія і Україна точно будуть", - наголосив президент.
Зеленський наголосив, що ці країни вже створили "трикутник" у питанні безпеки для України.
"Це, скажімо так, такий трикутник в цьому питання. Ми покажемо нашу інфраструктуру, пропрацюємо наше спільне бачення. Ми домовилися, що після цього одразу буде зустріч вже не на рівні військових, а зустріч на рівні радників з національної безпеки. І продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки", - додав він.
Саміт у Парижі
РБК-Україна писало, що вчора, 27 березня в Парижі пройшов саміт, на якому обговорювались питання посилення української армії та інші важливі теми.
У заході взяли участь представники більше ніж 20 країн, серед яких були держави Європейського Союзу, а також Великобританія, Канада, Норвегія та Туреччина.
Також варто зазначити, що на саміті був присутній президент України Володимир Зеленський, який приїхав до Парижа ще 26 березня.
Раніше сьогодні президент розкрив деталі щодо того, які теми обговорювались на саміті та чого вдалося досягти для забезпечення безпеки в Україні.
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