Зеленский анонсировал срочную встречу в узком кругу по контингенту: кто приедет в Украину

В Киеве пройдет срочная встреча в узком кругу. Она призвана обсудить ряд вопросов по безопасности в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время брифинга.

По словам Зеленского, было договорено срочно провести встречу в Украине. Встреча планируется в узком кругу представителей генштабов основных стран.

"Очень узкий круг будет основных стран, которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины. Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг - Франция, Великобритания и Украина точно будут", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что эти страны уже создали "треугольник" в вопросе безопасности для Украины.

"Это, скажем так, такой треугольник в этом вопросе. Мы покажем нашу инфраструктуру, проработаем наше общее видение. Мы договорились, что после этого сразу будет встреча уже не на уровне военных, а встреча на уровне советников по национальной безопасности. И продолжится итоговая встреча по гарантиям безопасности", - добавил он.