ua en ru
Пт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський: у Парижі домовилися про дрони для України та нові санкції проти РФ

Париж, П'ятниця 28 березня 2025 16:36
UA EN RU
Зеленський: у Парижі домовилися про дрони для України та нові санкції проти РФ Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

У Парижі лідери європейських країн обговорили нові оборонні пакети для України. Також було ухвалено рішення про продовження санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що на зустрічі європейських лідерів у Парижі серед ключових тем були:

  • зміцнення безпеки України,
  • тиск на Росію задля досягнення миру,
  • погодження спільних безпекових кроків.

За словами президента, Європа підтвердила свою здатність захищати себе, і зараз разом з Києвом працює над гарантуванням більшої безпеки для України та всіх європейських народів.

"Є конкретні нові оборонні пакети для України. Зокрема, Франція підготувала оборонний пакет обсягом 2 мільярди євро. Домовились, що санкції проти Росії за війну мають залишатися чинними, поки триває агресія", - зауважив президент.

Зеленський також зазначив, що лідери доручили військовим представникам країн, які готові робити конкретні кроки для забезпечення миру, провести зустрічі та опрацювати відповідні деталі.

Він також додав, що є нові рішення щодо інвестицій партнерів у оборонне виробництво України. Президент підкреслив, що данська модель продовжує працювати ефективно, і цього року разом із партнерами Україна виробить більше дронів та іншої зброї для захисту життя.

"Дякую кожному лідеру, кожній державі, які допомагають Україні. Дякую Франції та Британії за те, що такий наш формат коаліції охочих і спроможних працювати заради безпеки став ефективним", - підсумував глава України.

Саміт у Парижі

Нагадаємо, що вчора, 27 березня в Парижі почався саміт. Під час засідання планувалось обговорити посилення української армії та не тільки.

У ньому взяли участь понад 20 держав, включно з країнами Європейського Союзу, а також Великої Британії, Канади, Норвегії та Туреччини.

Важливо й те, що на саміті був присутній український президент Володимир Зеленський. Він прибув до Парижа днем раніше, 26 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Франція Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне
Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне
DAILY
Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ