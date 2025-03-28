Зеленський: у Парижі домовилися про дрони для України та нові санкції проти РФ
У Парижі лідери європейських країн обговорили нові оборонні пакети для України. Також було ухвалено рішення про продовження санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Зеленський розповів, що на зустрічі європейських лідерів у Парижі серед ключових тем були:
- зміцнення безпеки України,
- тиск на Росію задля досягнення миру,
- погодження спільних безпекових кроків.
За словами президента, Європа підтвердила свою здатність захищати себе, і зараз разом з Києвом працює над гарантуванням більшої безпеки для України та всіх європейських народів.
Зеленський також зазначив, що лідери доручили військовим представникам країн, які готові робити конкретні кроки для забезпечення миру, провести зустрічі та опрацювати відповідні деталі.
Він також додав, що є нові рішення щодо інвестицій партнерів у оборонне виробництво України. Президент підкреслив, що данська модель продовжує працювати ефективно, і цього року разом із партнерами Україна виробить більше дронів та іншої зброї для захисту життя.
"Дякую кожному лідеру, кожній державі, які допомагають Україні. Дякую Франції та Британії за те, що такий наш формат коаліції охочих і спроможних працювати заради безпеки став ефективним", - підсумував глава України.
Саміт у Парижі
Нагадаємо, що вчора, 27 березня в Парижі почався саміт. Під час засідання планувалось обговорити посилення української армії та не тільки.
У ньому взяли участь понад 20 держав, включно з країнами Європейського Союзу, а також Великої Британії, Канади, Норвегії та Туреччини.
Важливо й те, що на саміті був присутній український президент Володимир Зеленський. Він прибув до Парижа днем раніше, 26 березня.
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