Зеленський анонсував телефонну розмову з Байденом
Президент України Володимир Зеленський планує провести телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом сьогодні, 11 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.
Президент нагадав, що сьогодні він уже провів окремі переговори з французьким президентом Еммануелем Макроном та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Одними з головних тем обговорень стали українська "формула миру" та розширення "зернової ініціативи".
"Сьогодні пізніше запланована розмова з президентом США Байденом. Деталі та результати - після завершення розмови", - додав Зеленський.
При цьому глава держави не розкрив деталі про те, що саме планується обговорити.
Зазначимо, що остання розмова між президентами відбулася 4 жовтня. Тоді вони обговорили санкції проти Росії, перебіг війни
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