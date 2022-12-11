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Зеленський анонсував телефонну розмову з Байденом

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Київ, Неділя 11 грудня 2022 22:22
Зеленський анонсував телефонну розмову з Байденом Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський планує провести телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом сьогодні, 11 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

Президент нагадав, що сьогодні він уже провів окремі переговори з французьким президентом Еммануелем Макроном та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Одними з головних тем обговорень стали українська "формула миру" та розширення "зернової ініціативи".

"Сьогодні пізніше запланована розмова з президентом США Байденом. Деталі та результати - після завершення розмови", - додав Зеленський.

При цьому глава держави не розкрив деталі про те, що саме планується обговорити.

Зазначимо, що остання розмова між президентами відбулася 4 жовтня. Тоді вони обговорили санкції проти Росії, перебіг війни

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