Зеленский анонсировал телефонный разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом уже сегодня, 11 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

Президент напомнил, что сегодня он уже провел отдельные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одними из главных тем обсуждений стали украинская "формула мира" и расширение "зерновой инициативы".

"Сегодня же позже запланирован разговор с президентом США Байденом. Детали и результаты - после завершения разговора", - добавил Зеленский.

При этом глава государства не раскрыл деталей о том, что именно планируется обсудить.