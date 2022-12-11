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Зеленский анонсировал телефонный разговор с Байденом

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Киев, Воскресенье 11 декабря 2022 22:22
Зеленский анонсировал телефонный разговор с Байденом Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом уже сегодня, 11 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

Президент напомнил, что сегодня он уже провел отдельные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одними из главных тем обсуждений стали украинская "формула мира" и расширение "зерновой инициативы".

"Сегодня же позже запланирован разговор с президентом США Байденом. Детали и результаты - после завершения разговора", - добавил Зеленский.

При этом глава государства не раскрыл деталей о том, что именно планируется обсудить.

Отметим, что последний разговор между президентами состоялся 4 октября. Тогда они обсудили санкции против России, ход войны

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