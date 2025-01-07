США планують оголосити значний пакет військової допомоги Україні: AP дізналося дату
США можуть оголосити значний пакет військової допомоги Україні. Це, ймовірно, відбудеться в рамках візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
AP з посиланням на двох високопоставлених чиновників США, це буде "фінальний" пакет допомоги для України від адміністрації президента США Джо Байдена.
За словами джерел видання, Вашингтон все ж не встигне витратити на допомогу Україні близько 4 млрд доларів, які залишилися в рамках схваленого Конгресом фінансування.
Співрозмовники AP уточнили, що у команди обраного президента США Дональда Трампа залишиться "більше ніж кілька мільярдів доларів", які вона зможе надати Україні в рамках військової допомоги, якщо вирішить це зробити.
Як розповів один з чиновників, чиновники адміністрації Байдена підтримують контакт із перехідною командою Трампа, щоб обговорити "всі питання", які є важливими в контексті допомоги Україні.
Співрозмовники AP додали, що пакет, про який буде оголошено в четвер, буде надано з наявних запасів США. Таким чином, Україна має отримати зброю до моменту інавгурації Трампа.
Анонс нового пакета
Нагадаємо, 4 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявляв про те, що США "найближчими днями" оголосять новий пакет військової допомоги Україні. Детальніших деталей він не розкрив.
Попередні два пакети військової допомоги Україні США оголосили в один день. У перший пакет на 1,24 млрд доларів увійшло озброєння з американських запасів, а другий - на 1,22 млрд доларів - надають у рамках програми USAI (озброєння на таку суму замовили в американських оборонних підприємств).
При цьому вже в четвер, 9 січня, в Німеччині відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн". Це буде вже 25 засідання Контактної групи з оборони України.
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