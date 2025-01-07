США планують оголосити значний пакет військової допомоги Україні: AP дізналося дату

США можуть оголосити значний пакет військової допомоги Україні. Це, ймовірно, відбудеться в рамках візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

AP з посиланням на двох високопоставлених чиновників США, це буде "фінальний" пакет допомоги для України від адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами джерел видання, Вашингтон все ж не встигне витратити на допомогу Україні близько 4 млрд доларів, які залишилися в рамках схваленого Конгресом фінансування.

Співрозмовники AP уточнили, що у команди обраного президента США Дональда Трампа залишиться "більше ніж кілька мільярдів доларів", які вона зможе надати Україні в рамках військової допомоги, якщо вирішить це зробити.

Як розповів один з чиновників, чиновники адміністрації Байдена підтримують контакт із перехідною командою Трампа, щоб обговорити "всі питання", які є важливими в контексті допомоги Україні.

Співрозмовники AP додали, що пакет, про який буде оголошено в четвер, буде надано з наявних запасів США. Таким чином, Україна має отримати зброю до моменту інавгурації Трампа.