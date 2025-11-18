UA

Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами": готуються швидкі рішення

Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення Ставки вже цього четверга, а також зустріч з керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Четвер – доручив готувати Ставку. Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що готує декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні державі.

Що передувало

Нагадаємо, що 10 листопада НАБУ заявило про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". За даними слідства, учасники організації регулярно отримували "відкати" від контрагентів, а незаконні кошти відмивали в офісі в центрі Києва, що належить родині колишнього нардепа та нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача.

11 листопада НАБУ оприлюднило докази, що цей офіс відвідував екс-віцепрем’єр Олексій Чернишов. Після розголосу скандалу у відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Також, за даними РБК-Україна, у вівторок, 11 листопада, Чернишову повідомили про підозру в незаконному збагаченні через причетність до корупційного скандалу у сфері енергетики.

Також згодом прокурори оприлюднили нові деталі резонансної справи, у якій фігурує високопосадовець Олексій Чернишов. У корупційній схемі ключову роль відігравала його дружина – Світлана.

Всі деталі операції НАБУ під назвою "Мідас" - у матеріалі РБК-Україна.

