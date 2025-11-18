RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки уже в этот четверг, а также встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Четверг - поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что готовит несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны государству.

 

Что предшествовало

Напомним, что 10 ноября НАБУ заявило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, участники организации регулярно получали "откаты" от контрагентов, а незаконные средства отмывали в офисе в центре Киева, принадлежащем семье бывшего нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача.

11 ноября НАБУ обнародовало доказательства, что этот офис посещал экс-вице-премьер Алексей Чернышов. После огласки скандала в отставку подали министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

Также, по данным РБК-Украина, во вторник, 11 ноября, Чернышеву сообщили о подозрении в незаконном обогащении из-за причастности к коррупционному скандалу в сфере энергетики.

Также впоследствии прокуроры обнародовали новые детали резонансного дела, в котором фигурирует чиновник Алексей Чернышов. В коррупционной схеме ключевую роль играла его жена - Светлана.

Все детали операции НАБУ под названием "Мидас" - в материале РБК-Украина.

