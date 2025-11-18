Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения

Что предшествовало

Напомним, что 10 ноября НАБУ заявило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, участники организации регулярно получали "откаты" от контрагентов, а незаконные средства отмывали в офисе в центре Киева, принадлежащем семье бывшего нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача.

11 ноября НАБУ обнародовало доказательства, что этот офис посещал экс-вице-премьер Алексей Чернышов. После огласки скандала в отставку подали министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

Также, по данным РБК-Украина, во вторник, 11 ноября, Чернышеву сообщили о подозрении в незаконном обогащении из-за причастности к коррупционному скандалу в сфере энергетики.

Также впоследствии прокуроры обнародовали новые детали резонансного дела, в котором фигурирует чиновник Алексей Чернышов. В коррупционной схеме ключевую роль играла его жена - Светлана.

