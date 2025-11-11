Зеленський анонсував спеціальну Ставку вже цієї п'ятниці

"У п’ятницю я проведу спеціальну Ставку щодо прифронтових міст", - розповів він під час свого візиту у Херсон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за 5 місяців з прифронтових територій України евакуювали 121,5 тисяч осіб, серед них близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.

Що таке засідання Ставки

Засідання Ставки верховного головнокомандувача - це нарада, яку проводить президент України як верховний головнокомандувач Збройних сил. На ній обговорюються ключові питання оборони держави, ситуація на фронті, постачання зброї, боєприпасів, техніки, а також дії сил безпеки й оборони. Участь у засіданні беруть керівництво Генерального штабу, командувачі військових напрямків, урядовці, керівники розвідки та силових структур.

Мета Ставки - забезпечити ефективне управління обороною країни, ухвалювати оперативні рішення щодо посилення позицій України на фронті, координації між усіма силовими відомствами та швидкого реагування на дії противника. Рішення, прийняті на засіданнях Ставки, мають стратегічне значення і безпосередньо впливають на перебіг бойових дій та безпеку держави.