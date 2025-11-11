Зеленський анонсував спеціальну Ставку вже цієї п'ятниці

Президент Володимир Зеленський вже у цю п'ятницю, 14 листопада, планує провести спеціальну Ставку верховного головнокомандувача.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави розповів під час свого щоденного звернення.
"У п’ятницю я проведу спеціальну Ставку щодо прифронтових міст", - розповів він під час свого візиту у Херсон.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що за 5 місяців з прифронтових територій України евакуювали 121,5 тисяч осіб, серед них близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.
Засідання Ставки верховного головнокомандувача - це нарада, яку проводить президент України як верховний головнокомандувач Збройних сил. На ній обговорюються ключові питання оборони держави, ситуація на фронті, постачання зброї, боєприпасів, техніки, а також дії сил безпеки й оборони. Участь у засіданні беруть керівництво Генерального штабу, командувачі військових напрямків, урядовці, керівники розвідки та силових структур.
Мета Ставки - забезпечити ефективне управління обороною країни, ухвалювати оперативні рішення щодо посилення позицій України на фронті, координації між усіма силовими відомствами та швидкого реагування на дії противника. Рішення, прийняті на засіданнях Ставки, мають стратегічне значення і безпосередньо впливають на перебіг бойових дій та безпеку держави.
Також ми писали, що Кабмін ухвалив новий механізм роботи з прифронтовими регіонами. Він передбачає визначення заступників у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади, відповідальних за політику щодо прифронтових територій.
Наразі в Україні розгортається мережа місць тимчасового проживання для переселенців. Крім того, впроваджуються цифрові інструменти, що мають пришвидшити процес інтеграції людей у нових громадах.
Раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд може переглянути перелік прифронтових територій для надання додаткових пільг населенню.