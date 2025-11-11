Зеленский анонсировал специальную Ставку уже в эту пятницу

"В пятницу я проведу специальную Ставку по прифронтовым городам", - рассказал он во время своего визита в Херсон.

Напомним, ранее стало известно, что за 5 месяцев с прифронтовых территорий Украины эвакуировали 121,5 тысяч человек, среди них около 14 тысяч детей и почти 4 тысячи людей с ограниченной мобильностью.

Что такое заседание Ставки

Заседание Ставки верховного главнокомандующего - это совещание, которое проводит президент Украины как верховный главнокомандующий Вооруженных сил. На нем обсуждаются ключевые вопросы обороны государства, ситуация на фронте, поставки оружия, боеприпасов, техники, а также действия сил безопасности и обороны. Участие в заседании принимают руководство Генерального штаба, командующие военными направлениями, чиновники, руководители разведки и силовых структур.

Цель Ставки - обеспечить эффективное управление обороной страны, принимать оперативные решения по усилению позиций Украины на фронте, координации между всеми силовыми ведомствами и быстрого реагирования на действия противника. Решения, принятые на заседаниях Ставки, имеют стратегическое значение и непосредственно влияют на ход боевых действий и безопасность государства.