Національна академія сухопутних військ отримала нового керівника: хто він

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського та міністра оборони України Рустема Умєрова.

Зеленський розповів, що в застосунку "Армія+" завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

"Важливо, що це рішення ухвалюється разом з нашими військовими", - пояснив президент.

Він зауважив, що головком та командувач Сухопутних військ запропонували п'ять кандидатів:

бригадні генерали Сергій Баранов та Михайло Сидоренко,

полковники Євген Ласійчук, Олександр Бакулін та Роман Качур.

Найбільше голосів, за словами Зеленського, набрав саме полковник Роман Качур.

"Він добре знає фронт, він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою. Я говорив з полковником Качуром - він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ", - пояснив президент.

За словами Зеленського, він вже доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії - повноцінний аудит: і того, як фінансується, і того, як навчаються курсанти, і того, хто працює в академії.

"Доручив міністру оборони України Рустему Умєрову призначити полковника Качура на посаду начальника академії", - додав він.

Водночас Зеленський зауважив, що Україні потрібна максимально якісна підготовка наших воїнів, наших офіцерів, і підготовка на основі досвіду цієї війни, на основі героїзму українських хлопців на фронті.

"Українській армії потрібні лідери тактичної ланки - сильні сержанти, сильні лейтенанти. Я дякую всім нашим воїнам, які взяли участь в опитуванні. І ми продовжимо за допомогою "Армії+" й інших цифрових інструментів нашої держави залучати наших людей до ухвалення державних рішень", - підсумував глава держави.

Оновлено о 15:45.

Умєров розповів, що за дорученням президента України, він вже підписав наказ про призначення полковника Качура на цю посаду.

За даними Міністра, ключові завдання Качура: