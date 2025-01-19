Національна академія сухопутних військ отримала нового керівника: хто він
Полковник Роман Качур очолить Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного. Рішення ухвалили за результатами опитування військових у застосунку "Армія+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського та міністра оборони України Рустема Умєрова.
Зеленський розповів, що в застосунку "Армія+" завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.
"Важливо, що це рішення ухвалюється разом з нашими військовими", - пояснив президент.
Він зауважив, що головком та командувач Сухопутних військ запропонували п'ять кандидатів:
- бригадні генерали Сергій Баранов та Михайло Сидоренко,
- полковники Євген Ласійчук, Олександр Бакулін та Роман Качур.
Найбільше голосів, за словами Зеленського, набрав саме полковник Роман Качур.
"Він добре знає фронт, він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою. Я говорив з полковником Качуром - він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ", - пояснив президент.
За словами Зеленського, він вже доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії - повноцінний аудит: і того, як фінансується, і того, як навчаються курсанти, і того, хто працює в академії.
"Доручив міністру оборони України Рустему Умєрову призначити полковника Качура на посаду начальника академії", - додав він.
Водночас Зеленський зауважив, що Україні потрібна максимально якісна підготовка наших воїнів, наших офіцерів, і підготовка на основі досвіду цієї війни, на основі героїзму українських хлопців на фронті.
"Українській армії потрібні лідери тактичної ланки - сильні сержанти, сильні лейтенанти. Я дякую всім нашим воїнам, які взяли участь в опитуванні. І ми продовжимо за допомогою "Армії+" й інших цифрових інструментів нашої держави залучати наших людей до ухвалення державних рішень", - підсумував глава держави.
Оновлено о 15:45.
Умєров розповів, що за дорученням президента України, він вже підписав наказ про призначення полковника Качура на цю посаду.
За даними Міністра, ключові завдання Качура:
- проведення повного аудиту роботи Академії;
- запровадження реформ у військовій освіті;
- підвищення якості підготовки воїнів, офіцерів та сержантів, що є критично важливим для нашого війська.
Нагадаємо, у грудні минулого року начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука звільнили з посади. Відповідний наказ підписав глава Міноборони Рустем Умєров. Він очолював Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з 2002 року.
Минулого року у ЗМІ з'явилась інформація, що курсанти академії скаржилися на цькування, приниження та булінг у свій бік. На це відреагували у Сухопутних військах, а згодом повідомили, що перевірять стан справ в Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
А вже у червні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику курсу Академії сухопутних військ у Львові, який бив та принижував курсантів.
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