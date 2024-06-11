Бив та принижував курсантів: начальнику курсу Академії сухопутних військ у Львові оголошено підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику курсу Академії сухопутних військ у Львові, який бив та принижував курсантів. Тепер йому загрожує 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР у Telegram .

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що офіцер понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку. Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області. Про такі "виховні методи" стало відомо лише у березні цього року, тоді ж було зареєстровано кримінальне провадження.

Систематичні фізичні "навчання"

Відомо про, щонайменше, чотирьох курсантів, яких викладач бив по голові та у різні частини тіла. Як зазначають у ДБР, він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем.

"Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож "педагог" вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють у Державному бюро розслідувань, наразі слідчі дії продовжуються, встановлюються інші епізоди протиправної діяльності.

Пішов на інше місце незадовго до оголошення підозри

Незадовго до повідомлення про підозру фігуранта було переведено на іншу посаду в одну з військових частин у Львівській області.

Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

"За клопотанням ДБР суд обрав підозрюваному запотисяч гривень", - йдеться в повідомленні.