Зеленский анонсировал назначение нового главы Национальной академии сухопутных войск

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

Зеленский рассказал, что в приложении "Армия+" завершился опрос относительно нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

"Важно, что это решение принимается вместе с нашими военными", - пояснил президент.

Он отметил, что главком и командующий Сухопутных войск предложили пять кандидатов:

бригадные генералы Сергей Баранов и Михаил Сидоренко,

полковники Евгений Ласийчук, Александр Бакулин и Роман Качур.

Больше всего голосов, по словам Зеленского, набрал именно полковник Роман Качур.

"Он хорошо знает фронт, он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой. Я говорил с полковником Качуром - он имеет видение того, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск", - пояснил президент.

По словам Зеленского, он уже поручил ему представить обществу, что изменится в академии, провести аудит в академии - полноценный аудит: и того, как финансируется, и того, как учатся курсанты, и того, кто работает в академии.

"Поручил министру обороны Украины Рустему Умерову назначить полковника Качура на должность начальника академии", - добавил он.

В то же время Зеленский отметил, что Украине нужна максимально качественная подготовка наших воинов, наших офицеров, и подготовка на основе опыта этой войны, на основе героизма украинских ребят на фронте.

"Украинской армии нужны лидеры тактического звена - сильные сержанты, сильные лейтенанты. Я благодарю всех наших воинов, которые приняли участие в опросе. И мы продолжим с помощью "Армии+" и других цифровых инструментов нашего государства привлекать наших людей к принятию государственных решений", - подытожил глава государства.