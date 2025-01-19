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Зеленский анонсировал назначение нового главы Национальной академии сухопутных войск

Украина, Воскресенье 19 января 2025 15:34
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Зеленский анонсировал назначение нового главы Национальной академии сухопутных войск Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Полковник Роман Качур возглавит Национальную академию сухопутных войск имени Сагайдачного. Решение приняли по результатам опроса военных в приложении "Армия+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

Зеленский рассказал, что в приложении "Армия+" завершился опрос относительно нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

"Важно, что это решение принимается вместе с нашими военными", - пояснил президент.

Он отметил, что главком и командующий Сухопутных войск предложили пять кандидатов:

  • бригадные генералы Сергей Баранов и Михаил Сидоренко,
  • полковники Евгений Ласийчук, Александр Бакулин и Роман Качур.

Больше всего голосов, по словам Зеленского, набрал именно полковник Роман Качур.

"Он хорошо знает фронт, он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой. Я говорил с полковником Качуром - он имеет видение того, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск", - пояснил президент.

По словам Зеленского, он уже поручил ему представить обществу, что изменится в академии, провести аудит в академии - полноценный аудит: и того, как финансируется, и того, как учатся курсанты, и того, кто работает в академии.

"Поручил министру обороны Украины Рустему Умерову назначить полковника Качура на должность начальника академии", - добавил он.

В то же время Зеленский отметил, что Украине нужна максимально качественная подготовка наших воинов, наших офицеров, и подготовка на основе опыта этой войны, на основе героизма украинских ребят на фронте.

"Украинской армии нужны лидеры тактического звена - сильные сержанты, сильные лейтенанты. Я благодарю всех наших воинов, которые приняли участие в опросе. И мы продолжим с помощью "Армии+" и других цифровых инструментов нашего государства привлекать наших людей к принятию государственных решений", - подытожил глава государства.

Напомним, в декабре прошлого года начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука уволили с должности. Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Рустем Умеров. Он возглавлял Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с 2002 года.

В прошлом году в СМИ появилась информация, что курсанты академии жаловались на травлю, унижения и буллинг в свою сторону. На это отреагировали в Сухопутных войсках, а впоследствии сообщили, что проверят состояние дел в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

А уже в июне Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику курса Академии сухопутных войск во Львове, который бил и унижал курсантов.

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