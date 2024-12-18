Умєров звільнив начальника Нацакадемії сухопутних військ Ткачука

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

На місцевих виборах у 2020 році Ткачук пройшов до Львівської обласної ради як висуванець "Слуги народу".

У 2010 він був депутатом Львівської міськради від "Партії регіонів", а у 2013 році став позафракційним.

Сьогодні, 18 грудня, наказом міністра оборони генерал-лейтенант Ткачук був звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Львова, міністр оборони Рустем Умєров доповів главі держави про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень, виявлених ГІМО.

Нагадаємо, що раніше цього року у ЗМІ з'явилась інформація, що курсанти Національної академії сухопутних військ у Львові скаржилися на цькування, приниження та булінг у свій бік.

Вони також повідомили про відсутність необхідних ліків у медпункті, низьку якість харчування і так звану “ротну касу”, коли курсантам доводилося скидатися на купівлю принтера, паперу, мийних засобів.

У березні у Сухопутних військах повідомили, що перевірять стан справ в Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

А вже у червні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику курсу Академії сухопутних військ у Львові, який бив та принижував курсантів.

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