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Зеленський обговорить з Будановим перезавантаження посольств

21:27 16.07.2026 Чт
1 хв
Розмова з керівником ОП і дипломатичною командою країни відбудеться вже завтра
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Кирило Буданов (Getty Images)

На українські закордонні представництва чекає масштабне перезавантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Завтра ми будемо говорити з Кирилом Будановим (керівник Офісу президента, - ред.) і дипломатичною командою нашою щодо перезавантаження українських закордонних представництв", - сказав глава держави.

Президент відкреслив, що українські посольства "мають бути дуже ефективними й будуть".

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