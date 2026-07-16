Зеленський обговорить з Будановим перезавантаження посольств

"Завтра ми будемо говорити з Кирилом Будановим (керівник Офісу президента, - ред.) і дипломатичною командою нашою щодо перезавантаження українських закордонних представництв", - сказав глава держави.

Президент відкреслив, що українські посольства "мають бути дуже ефективними й будуть".