Зеленський анонсував переговори з Британією через санкції проти РФ

22:06 20.05.2026 Ср
2 хв
Чому Україна терміново обговорює санкції з Британією?
aimg Юлія Голованова
Фото: Володимир Зеленський про переговори з Британією (GettyImages)

Україна веде активні переговори з Британією щодо санкційної політики проти РФ. Це питання наразі є дуже чутливим і вже найближчим часом сторони мають провести окремі двосторонні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Британія дозволила імпорт палива, виготовленого з російської нафти, - Reuters

За словами президента, українська команда сьогодні говорила з британською стороною щодо санкцій проти РФ.

"Це питання дуже чутливе, і багато обговорень було в медіа та серед політиків", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна вже передала Лондону свою позицію та очікує, що цього тижня всі питання будуть обговорені на двосторонньому рівні. Також він назвав санкції одним із найефективніших інструментів.

Мова йде про українські далекобійні удари, так і про економічні та політичні обмеження з боку партнерів.

"Санкції - це те, що найбільш ефективно впливає на Росію", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Британія сьогодні опинилася під хвилею критики після рішення частково пом’якшити санкційні обмеження проти Росії. Йшлося про дозвіл на імпорт палива, виготовленого з російської нафти, що британська влада пояснювала ризиками можливого дефіциту дизельного та авіаційного палива на ринку.

Після резонансу навколо цього рішення міністр торгівлі Великої Британії Кріс Браянт визнав у парламенті, що пом’якшення санкцій було реалізоване "незграбно". За його словами, це створило неправильне враження щодо позиції британського уряду стосовно санкційного тиску на Росію.

Саме після цього між Києвом і Лондоном розпочалася активна комунікація щодо санкційної політики та подальшого тиску на РФ.

