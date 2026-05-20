Зеленський анонсував переговори з Британією через санкції проти РФ

За словами президента, українська команда сьогодні говорила з британською стороною щодо санкцій проти РФ.

"Це питання дуже чутливе, і багато обговорень було в медіа та серед політиків", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна вже передала Лондону свою позицію та очікує, що цього тижня всі питання будуть обговорені на двосторонньому рівні. Також він назвав санкції одним із найефективніших інструментів.

Мова йде про українські далекобійні удари, так і про економічні та політичні обмеження з боку партнерів.

"Санкції - це те, що найбільш ефективно впливає на Росію", - підкреслив Зеленський.