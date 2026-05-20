Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский анонсировал переговоры с Британией из-за санкций против РФ

22:06 20.05.2026 Ср
2 мин
Почему Украина срочно обсуждает санкции с Британией?
aimg Юлия Голованова
Фото: Владимир Зеленский о переговорах с Британией (GettyImages)

Украина ведет активные переговоры с Британией по санкционной политики против РФ. Этот вопрос сейчас является очень чувствительным и уже в ближайшее время стороны должны провести отдельные двусторонние переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Британия разрешила импорт топлива, изготовленного из российской нефти, - Reuters

По словам президента, украинская команда сегодня говорила с британской стороной относительно санкций против РФ.

"Этот вопрос очень чувствительный, и много обсуждений было в медиа и среди политиков", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина уже передала Лондону свою позицию и ожидает, что на этой неделе все вопросы будут обсуждены на двустороннем уровне. Также он назвал санкции одним из самых эффективных инструментов.

Речь идет как об украинских дальнобойных ударах, так и об экономических и политических ограничениях со стороны партнеров.

"Санкции - это то, что наиболее эффективно влияет на Россию", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Великобритания сегодня оказалась под волной критики после решения частично смягчить санкционные ограничения против России. Речь шла о разрешении на импорт топлива, изготовленного из российской нефти, что британские власти объясняли рисками возможного дефицита дизельного и авиационного топлива на рынке.

После резонанса вокруг этого решения министр торговли Великобритании Крис Брайант признал в парламенте, что смягчение санкций было реализовано "неуклюже". По его словам, это создало неправильное впечатление о позиции британского правительства относительно санкционного давления на Россию.

Именно после этого между Киевом и Лондоном началась активная коммуникация относительно санкционной политики и дальнейшего давления на РФ.

