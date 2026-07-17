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Зеленський анонсував п'ять рішень для покращення відносин з Польщею

20:10 17.07.2026 Пт
2 хв
Президент планує перезавантаження "польського напрямкку"
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський під час наради 17 липня

Усім в Європі потрібні добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, які будуються на повазі. Тому Україна ухвалить кілька рішень щодо Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський має рішення щодо Польщі

Президент провів нараду про політику України стосовно Польщі.

"Польща відчутно підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, і ми вдячні", - зазначив він.

Зеленський заявив, що захист незалежності України прямо означає посилення незалежності Польщі.

"Безпекові виклики, які стоять у наш час перед Європою, можуть бути вирішені тільки у співпраці, зокрема у співпраці вільних націй нашого регіону", - заявив Зеленський.

Пропозиції Зеленського

За словами Зеленського, після наради буде зроблено кілька ключових речей:

  1. Рішення на дипломатичному напрямку.
  2. Відкриття всіх архівів СБУ та СЗРУ щодо трагічних подій ХХ століття на Волині.
  3. Надання додаткової суттєвої кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи, і разом із польською стороною - забезпечення їх більшої спроможності.
  4. Обговорення можливих форматів для розширення міжсуспільного діалогу України та Польщі.
  5. Домовленості з Олександром Алфьоровим, керівником Українського інституту національної пам’яті (УІНП), про розширення можливостей інституту.

"Олександр підготовить і представить системні пропозиції, а відповідні урядовці та профільний комітет Верховної Ради України розглянуть можливість збільшити фінансове та інше забезпечення УІНП", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, 17 липня Зеленський провів зустріч із ексрадником міністра оборони України та фахівцем у галузі військових технологій Сергієм "Флешем" Бескрестновим. Президент обговорив все те, що зараз найбільш актуальне в технологічних складових оборони.

В Україні готують спеціальне засідання Ставки верховного головнокомандувача, заявив Зеленський. До неї залучать бойових командирів корпусів та основних виробників озброєння.

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