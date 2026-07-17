Зеленський анонсував п'ять рішень для покращення відносин з Польщею

Усім в Європі потрібні добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, які будуються на повазі. Тому Україна ухвалить кілька рішень щодо Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Президент провів нараду про політику України стосовно Польщі.
"Польща відчутно підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, і ми вдячні", - зазначив він.
Зеленський заявив, що захист незалежності України прямо означає посилення незалежності Польщі.
"Безпекові виклики, які стоять у наш час перед Європою, можуть бути вирішені тільки у співпраці, зокрема у співпраці вільних націй нашого регіону", - заявив Зеленський.
За словами Зеленського, після наради буде зроблено кілька ключових речей:
"Олександр підготовить і представить системні пропозиції, а відповідні урядовці та профільний комітет Верховної Ради України розглянуть можливість збільшити фінансове та інше забезпечення УІНП", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, 17 липня Зеленський провів зустріч із ексрадником міністра оборони України та фахівцем у галузі військових технологій Сергієм "Флешем" Бескрестновим. Президент обговорив все те, що зараз найбільш актуальне в технологічних складових оборони.
В Україні готують спеціальне засідання Ставки верховного головнокомандувача, заявив Зеленський. До неї залучать бойових командирів корпусів та основних виробників озброєння.