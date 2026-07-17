Зеленський анонсував п'ять рішень для покращення відносин з Польщею

Зеленський має рішення щодо Польщі

Президент провів нараду про політику України стосовно Польщі.

"Польща відчутно підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, і ми вдячні", - зазначив він.

Зеленський заявив, що захист незалежності України прямо означає посилення незалежності Польщі.

"Безпекові виклики, які стоять у наш час перед Європою, можуть бути вирішені тільки у співпраці, зокрема у співпраці вільних націй нашого регіону", - заявив Зеленський.

Пропозиції Зеленського

За словами Зеленського, після наради буде зроблено кілька ключових речей:

Рішення на дипломатичному напрямку. Відкриття всіх архівів СБУ та СЗРУ щодо трагічних подій ХХ століття на Волині. Надання додаткової суттєвої кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи, і разом із польською стороною - забезпечення їх більшої спроможності. Обговорення можливих форматів для розширення міжсуспільного діалогу України та Польщі. Домовленості з Олександром Алфьоровим, керівником Українського інституту національної пам’яті (УІНП), про розширення можливостей інституту.

"Олександр підготовить і представить системні пропозиції, а відповідні урядовці та профільний комітет Верховної Ради України розглянуть можливість збільшити фінансове та інше забезпечення УІНП", - повідомив Зеленський.