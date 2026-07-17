Зеленский анонсировал пять решений для улучшения отношений с Польшей

Всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, которые строятся на уважении. Поэтому Украина примет несколько решений насчет Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Президент провел совещание о политике Украины по отношению к Польше.
"Польша ощутимо поддержала Украину после начала полномасштабного российского вторжения, и мы благодарны", - отметил он.
Зеленский заявил, что защита независимости Украины прямо означает усиление независимости Польши.
"Безопасные вызовы, которые стоят в настоящее время перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона", - заявил Зеленский
По словам Зеленского, после совещания будет сделано несколько ключевых вещей:
"Александр подготовит и представит системные предложения, а соответствующие члены правительства и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотрят возможность увеличить финансовое и другое обеспечение УИНП", - сообщил Зеленский.
Напомним, 17 июля Зеленский провел встречу с экс-советником министра обороны Украины и специалистом в области военных технологий Сергеем "Флешем" Бескрестновым. Президент обсудил все то, что сейчас наиболее актуально в технологических составляющих обороны.
В Украине готовят специальное заседание Ставки верховного главнокомандующего, заявил Зеленский. К ней привлекут боевых командиров корпусов и основных производителей вооружения.