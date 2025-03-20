Зеленський анонсував нову зустріч команд України та США в Саудівській Аравії

Український президент розповів, що одна з наступних зустрічей між українською та американською командами відбудеться вже в понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії.

"Будуть присутні наші технічні команди. Я так розумію, структура така, що спочатку відбудеться зустріч України з Америкою, а потім, як зазначали американські партнери, у межах чинної дипломатії - Америка з Росією", - пояснив Зеленський.

Він також зауважив, що можливий такий варіант, що це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику.