Зеленский анонсировал новую встречу команд Украины и США в Саудовской Аравии

Украина планирует новую встречу с американской командой. Она должна состояться в следующий понедельник в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.
Украинский президент рассказал, что одна из следующих встреч между украинской и американской командами состоится уже в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии.
"Будут присутствовать наши технические команды. Я так понимаю, структура такова, что сначала состоится встреча Украины с Америкой, а затем, как отмечали американские партнеры, в рамках действующей дипломатии - Америка с Россией", - пояснил Зеленский.
Он также отметил, что возможен такой вариант, что это будут параллельные встречи в одной стране на одну тематику.
Напомним, 11 марта, в городе Джидда, Саудовская Аравия, состоялась встреча делегаций Украины и Штатов. Диалог между ними продолжался в течение восьми часов. Как результат во время переговоров Киев согласился на 30-дневный режим прекращения огня, а Штаты возобновили военную помощь и обмен разведданными.
Более того, стороны решили, что Киев и Вашингтон все же подпишут соглашение по редкоземам.
Кроме того, на днях российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили урегулирование войны России против Украины.
Диктатор фактически отказался от предложения Вашингтона о полном прекращении огня, выдвинув для этого невыполнимые условия.
При этом глава Кремля якобы согласился прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Зато вчера вечером президент Украины Зеленский провел разговор с Трампом. Это был их первый разговор после ссоры в Белом доме.
Около 18:00 часов по киевскому времени стало известно, что президент Трамп и Зеленский завершили телефонный разговор. Трамп заявил, что он прошел "очень хорошо".
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