Зеленский анонсировал новую встречу команд Украины и США в Саудовской Аравии

Переговоры США с Украиной и Россией

Напомним, 11 марта, в городе Джидда, Саудовская Аравия, состоялась встреча делегаций Украины и Штатов. Диалог между ними продолжался в течение восьми часов. Как результат во время переговоров Киев согласился на 30-дневный режим прекращения огня, а Штаты возобновили военную помощь и обмен разведданными.

Более того, стороны решили, что Киев и Вашингтон все же подпишут соглашение по редкоземам.

Кроме того, на днях российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили урегулирование войны России против Украины.

Диктатор фактически отказался от предложения Вашингтона о полном прекращении огня, выдвинув для этого невыполнимые условия.

При этом глава Кремля якобы согласился прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Зато вчера вечером президент Украины Зеленский провел разговор с Трампом. Это был их первый разговор после ссоры в Белом доме.

Около 18:00 часов по киевскому времени стало известно, что президент Трамп и Зеленский завершили телефонный разговор. Трамп заявил, что он прошел "очень хорошо".

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