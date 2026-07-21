Зеленський анонсував нову стратегію оборони України

За словами лідера України, разом з новопризначеним Михайлом Драпатим, Євгенієм Хмарою та іншими командирами буде підготована та затверджена оновлена стратегія української оборони.

Президент Зеленський наголосив на важливості продовження реформ в українській армії. Особливу увагу він приділив запитам бойових командирів. Голова держави вважає, що мають бути виконані всі їхні запити щодо зброї.

Основним напрямком нової стратегії стане українське небо. Зеленський вважає це головним на сьогодні.

"Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу - це пріоритет", - сказав український президент.

Володимир Зеленський оголосив про продовження реформ у ЗСУ (інфографіка РБК-Україна)

Також оновлений план оборони буде стосуватись реформ корпусної системи, посиленому постачанню дронів до ЗСУ та іншого обладнання, про необхідність якого президентові доповіли командири.