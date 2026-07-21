Зеленский анонсировал новую стратегию обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после освобождения от должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского анонсировал изменения в обороне страны. Они касаются как дронов, так и мобилизационного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Телеграмме.

По словам лидера Украины, вместе с назначенным Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и другими командирами будет подготовлена и утверждена обновленная стратегия украинской обороны.

Президент Зеленский отметил важность продолжения реформ в украинской армии. Особое внимание он уделил запросам боевых командиров. Глава государства считает, что должны быть выполнены все их запросы по оружию.

Основным направлением новой стратегии станет украинское небо. Зеленский считает это главным на сегодняшний день.

"Закрыть небо максимально от российских ударов, дать реальное видение мобилизационного процесса - это приоритет", - сказал украинский президент.

Владимир Зеленский объявил о продолжении реформ в ВСУ (инфографика РБК-Украина)

Также обновленный план обороны будет касаться реформ корпусной системы, усиленной поставке дронов в ВСУ и другому оборудованию, о необходимости которого президенту доложили командиры.