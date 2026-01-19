Зеленський анонсував новий підхід до застосування ППО Повітряними силами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підхід до застосування протиповітряної оборони Повітряними силами ЗСУ оновлять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
"Буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами - те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів "малої" протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована", - сказав лідер країни.
Зеленський додав, що погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил - Павла Єлізарова.
"В армії його знають - Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена - і буде розроблена - нова організація для всього компонента саме такого захисту неба", - наголосив президент.
Павло Єлізаров (Лазар) призначений заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ і відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів.
Під керівництвом Єлізарова підрозділ Lasar’s group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. Загалом він знищив ворожої техніки на понад 13 млрд доларів.
Lasar’s group знищив кожен п’ятий російський танк. У грудні 2025 року підрозділ перетворив на брухт 364 гармати та 12 РСЗВ росіян.
Нагадаємо, президент надав окремі доручення міністру оборони Михайлу Федорову щодо діяльності Повітряних сил та посилення захисту повітряного простору країни.
Нещодавно Зеленський розповів, ще раніше в Україні було кілька систем ППО без ракет, однак необхідні боєприпаси вже надійшли.
Водночас у Міноборони зазначають, що країна й надалі потребує додаткових ракет для комплексів Patriot та NASAMS, аби захистити критичну інфраструктуру від масованих атак РФ.
Крім того, український лідер заявив про те, що Україна поки що не може самостійно виробляти ракети для західних систем протиповітряної оборони. За словами Зеленського, західні партнери поки що не готові давати Україні ліцензії на виробництво таких ракет.