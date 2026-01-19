Зеленский анонсировал новый подход к применению ПВО Воздушными силами

Защита украинского неба

Напомним, президент дал отдельные поручения министру обороны Михаилу Федорову относительно деятельности Воздушных сил и усиления защиты воздушного пространства страны.

Недавно Зеленский рассказал, что еще раньше в Украине было несколько систем ПВО без ракет, однако необходимые боеприпасы уже поступили.

В то же время в Минобороны отмечают, что страна и в дальнейшем нуждается в дополнительных ракетах для комплексов Patriot и NASAMS, чтобы защитить критическую инфраструктуру от массированных атак РФ.

Кроме того, украинский лидер заявил о том, что Украина пока не может самостоятельно производить ракеты для западных систем противовоздушной обороны. По словам Зеленского, западные партнеры пока не готовы давать Украине лицензии на производство таких ракет.