Зеленський анонсував новий підхід до застосування ППО Повітряними силами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підхід до застосування протиповітряної оборони Повітряними силами ЗСУ оновлять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram .

"Буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами - те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів "малої" протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована", - сказав лідер країни.

Зеленський додав, що погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил - Павла Єлізарова.

"В армії його знають - Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена - і буде розроблена - нова організація для всього компонента саме такого захисту неба", - наголосив президент.

Що відомо про Павла Єлізарова

Павло Єлізаров (Лазар) призначений заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ і відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів.

Під керівництвом Єлізарова підрозділ Lasar’s group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. Загалом він знищив ворожої техніки на понад 13 млрд доларів.

Lasar’s group знищив кожен п’ятий російський танк. У грудні 2025 року підрозділ перетворив на брухт 364 гармати та 12 РСЗВ росіян.